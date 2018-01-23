Instagram самой сексуальной футбольной судьи набирает популярность

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Instagram футбольного судьи из Красноярска набирает все большую популярность. Сексуальный арбитр притягивает взгляды миллионов.

Екатерина Костюнина из Красноярска является не только красивой девушкой, но еще и имеет очень необычную профессию – она футбольный арбитр. На своей страничке в социальной сети Instagram красавица делится фотографиями, которые притягивают взгляды мужчин со всего мира. На данный момент, подписчиками странички являются 100 тысяч человек, но их число постоянно растет. Людей привлекает сексуальность девушки с необычной профессией.

Известно, что Костюнина увлеклась футболом еще в 12 лет. Судить футбольные матчи 22-летняя красавица начала еще в студенческие годы, начинала судейство с зоны «Сибирь». Звание самого красивого судьи российского футбола девушка получила в 2016 году. Ее любовь к спорту началась с того, что еще девочкой арбитр играла во дворе в футбол с мальчиками, потом ее стали брать судьей.

В студенческие годы девушка выступала за женскую сборную Сибири по футболу, а также за команду Красноярского педагогического университета. Екатерина Костюнина заявила, что собирается продолжить свою карьеру футбольного арбитра и получить лицензию ФИФА.