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Нападающий «Арсенала» попался на неверности своей невесте. Как оказалось, Алексис Санчес изменял подруге со студенткой 20-летнего возраста.

Санчес, которому сейчас 29 лет, смог соблазнить Полину Соберяйску, когда он посетил один из ресторанов Лондона. Это произошло после того, как форвард дал девушке в ресторане тысячу фунтов, привёл в свою квартиру и исполнил мужской стриптиз.

Этому предшествовало то, что к девушке подошёл друг Санчеса и задал вопрос, за какую сумму она бы смогла согласиться заняться сексом с известным футболистом. С её слов, она, в шутку, определила цену в 10 тысяч фунтов.

Полина проинформировала, Санчес на протяжении пяти месяцев четыре раза совершал с ней измену своей невесте, актрисе Мейт Родригес, которой 28 лет. Каждый раз измены происходили в квартире известного футболиста, находящейся в Кенсингтоне.

Между встречами футболист посылал ей «грязные сообщения» с восхищениями её формой и волосами. При этом он ни разу не упомянул, что у него есть невеста.

Когда она узнала правду, то была «опустошена». Собиряйска рассчитывала на начало серьёзных отношений. Санчес планировал съехаться с Родригес в марте этого года.

Уже анонсирован переход футболиста в «Манчестер Юнайтед». Там он, после вычета налогов, будет зарабатывать в год 14 млн фунтов.