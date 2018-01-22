Роналду получил бутсой в лицо, увидел кровь и расстроился

Сегодня, 09:31

Во время воскресного матча чемпионата Испании, любимец публики, а также глянцевых изданий Криштиану Роналду получил травму, которая вызвала у форварда явно негативные эмоции. Игрок «Реала» получил от оппонента из «Департиво» удар бутсой в лицо.

За шесть минут до окончания основного времени, на стадионе, заполненном тысячами фанатов Роналду, их кумир получил удар в лицо, после чего все увидели, что кровь у форварда отнюдь не голубая. В принципе, обычный игровой момент, футбол, по сути, жесткое противостояние 22-х молодых мужчин, но Криштиану повел себя довольно странно. Он попросил у врача команды гаджет, чтобы оценить ущерб «имиджа».

Многие зрители поняли причину расстройства своего кумира и сочувственно промолчали. Однако истинные фанаты футбола встретили такое неподобающее бойцу поведение издевательскими криками и явным выражением неудовольствия. Кстати, «Реал» разгромил «Депортиво» со счетом 6:1.