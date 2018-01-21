Валерий Газзаев сбреет свои усы в случае победы РФ на ЧМ-2018

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Экс-тренер футбольного клуба ЦСКА (Москва) и российской сборной по футболу Валерий Газзаев дал обещание избавиться от своих усов, если национальная команда одержит победу на Чемпионате мира по футболу, которое пройдет в России в текущем году.

Об этом Газзаев заявил в своем интервью одному из спортивных изданий. Кстати, подобная история уже была. Поговаривали, что великий тренер в 2015 году обещал сбрить свою растительность если выиграет Кубок УЕФА у ФК "Спортинг". Только тогда в СМИ подобная информация именно с его уст не прозвучала. В этот же раз Валерий Газзаев официально заявил: "Если сборная России станет чемпионом мира, то я обязательно сбрею усы".

На групповом этапе ЧМ-2018 россияская сборная проведет матчи с клубами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.