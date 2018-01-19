VistaNews.ru


Легенду футбола Пеле госпитализировали с признаками истощения

Вчера, 17:45

Легенда бразильского и мирового футбола Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, попал в больницу с признаками тяжелейшего истощения организма. Как сообщают масс-медиа Бразилии, знаменитого спортсмена экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.

Сейчас 77-летний Пеле находится под тщательным наблюдением врачей. Точные сроки восстановления легендарного футболиста не называются. Известно, что знаменитость проходит лечение в одной из лучших клиник Бразилии, он уже успел сдать несколько тестов, медики ожидают их результатов.

Напомним, трёхкратный чемпион мира по футболу, лучший футбольный бомбардир за всю историю - Пеле - был признан Международной федерацией футбола (FIFA) лучшим игроком ХХ века.

Ранее мы писали, что в Москве экстренно госпитализировали Армена Джигарханяна.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.