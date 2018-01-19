Легенду футбола Пеле госпитализировали с признаками истощения

Вчера, 17:45

Легенда бразильского и мирового футбола Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, попал в больницу с признаками тяжелейшего истощения организма. Как сообщают масс-медиа Бразилии, знаменитого спортсмена экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.

Сейчас 77-летний Пеле находится под тщательным наблюдением врачей. Точные сроки восстановления легендарного футболиста не называются. Известно, что знаменитость проходит лечение в одной из лучших клиник Бразилии, он уже успел сдать несколько тестов, медики ожидают их результатов.

Напомним, трёхкратный чемпион мира по футболу, лучший футбольный бомбардир за всю историю - Пеле - был признан Международной федерацией футбола (FIFA) лучшим игроком ХХ века.

Ранее мы писали, что в Москве экстренно госпитализировали Армена Джигарханяна.