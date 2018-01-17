Игрока "Ливерпуля" приговорили к году общественных работ за избиение

Вчера, 18:47

Футболист "Ливерпуля" Джонатан Флэнаган приговорен к 12 месяцам общественных работ за нападение на свою девушку. Об этом пишут спортивные СМИ.

Английский суд издал вердикт по делу защитника "Ливерпуля" Джона Флэнанана. Немного ранее выяснилось, что игрок признал собственную вину в нападении на свою девушку: он несколько раз ударил ее, в том числе и ногами, тем самым нанеся ей телесные повреждения. Тогда сообщалось, что ему грозит до полугода тюремного заключения.

Согласно сведениям британской прессы, сегодня судьи вынесли приговор Флэнагану. Его приговорили к году общественных работ, а также к 40 часам бесплатной работы. Свою вину он признает.

До этого сообщалось, что мексиканский рефери скончался в больнице после атаки футболиста любительской команды. Один из игроков "Гвадалахара" ударил судью по голове, после демонстрации в свою сторону красной карточки. Арбитра отправили в больницу, где он впал в кому. Против убийцы открыто уголовное дело.