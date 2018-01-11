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«Барселона» заплатила за колумбийского защитника Мину 12,3 миллиона евро

Сегодня, 11:17

23-летний защитник сборной Колумбии Ери Мина подписал 4-летний контракт с каталонской «Барселоной». За юного футболиста «сине-гранатовые» заплатилы бразильскому «Палмейрасу» 12,3 миллиона евро.

«Барселона» продолжает закупаться новыми игроками в период зимнего трансферного окна. После подписания бразильского полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, каталонцы усилили линию обороны колумбийским защитником Ери Миной. 23-летний футболист перешел в стан «сине-гранатовых» из бразильского «Палмейраса» за 12,3 миллиона евро. Выкупить хавбека у «Барселоны» можно будет не менее чем за 100 миллионов евро, указанных в его контракте как сумма отступных.

На счету Мины 9 матчей за национальную сборную Колумбии, в которых он отметился 3 забитыми мячами. Превосходные бомбардирские способности защитник показал и в прошлом клубном сезоне, выступая за «Палмейрас». 23-летний хавбек отметился 5 голами в 22 матчах бразильского чемпионата.


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