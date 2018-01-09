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Бывший игрок «Уигана» умер в 29 лет

Вчера, 20:27

Бывший игрок «Уигана» умер в 29 лет. Информацию сообщает ВВС.

В сообщении указано, что Хуан Карлос Гарсия скончался 8 января в возрасте 29 лет. Уже озвучена причина его ухода из жизни. Как оказалось, не так давно мужчине диагностировали лейкемию.

За свою футбольную карьеру Гарсия успел стать участником ЧМ-2014, поиграть за испанский «Тенериф» и английский «Уиган». За сборную своей страны Гондурас, он принял участие в 39 официальных матчах. Защитнику удалось реализовать всего 1 забитый мяч за национальную команду. Он также успел представить свою страну 4 раза в рамках квалификаций на ЧМ.

Молодой спортсмен официально перестал играть в футбол на профессиональном уровне в 2014 году. Тогда он сыграл за Гондурас в последний раз.


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