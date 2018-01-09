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Скончался обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Матюнин

Сегодня, 13:31

Сегодня, 9 января, умер Валерий Матюнин, бывший игрок московского «Динамо». В 1984-м году спортсмен стал обладателем Кубка СССР по футболу. На момент смерти футболисту было всего 58 лет.

Информация об этом размещена на официальном сайте футбольного союза России. Валерий Матюнин являлся игроком столичного футбольного клуба «Динамо» в период с 1979 по 1986 год. В составе столичного клуба футболист в 1984 году он вместе с его командой выиграл Кубок СССР.

После того, как Матюнин окончил свою карьеру футболиста, он решил стать арбитром. Отмечается, что Матюнин даже являлся одним из членов президиума столичной федерации по футболу. Там он был главой Комитета ветеранов этого вида спорта.


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