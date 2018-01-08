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«Спартак» прошел медицинское обследование перед первым сбором

Вчера, 18:00

Футболисты «Спартака» прошли медицинское обследование перед первым зимним сбором. Стоит отметить, что пока что врачи осмотрели только семерых спортсменов, другие пройдут такую же процедуру после первого сбора. Обследование проводилось в клинике спортивной медицины «Лужники».

Первый сбор футбольного клуба «Спартак» в ОАЭ начинает 9 января и закончится 22 января. Михаил Вартапетов, который занимает должность руководителя медицинского департамента футбольного клуба заявил, что сегодня, 8 января, семь человек уже прошли обследование у врачей. Остальные же спортсмены пройдут аналогичную процедуру сразу после первого сбора. Такое решение руководство клуба приняло для того, чтобы отдыхающим футболистам не пришлось совершать лишних перелётов и изменять климат. Все, кто уже прошёл обследование готовы работать, поскольку чувствую себя хорошо.

Затем Михаил Вартапетов отметил, что полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев вернётся в общую группу и будет тренироваться без ограничений уже в конце февраля, а защитник красно-белых Георгий Тигиев приступит к тренировкам в конце марта.

Появление этих футболистов зависит от множества факторов во время восстановительного процесса.


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