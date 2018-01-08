Ла Лига: Дубль Бэйла не помог «Реалу» одолеть «Сельту»

Сегодня, 10:03

Мадридский «Реал» упустил выездную победу над «Сельтой» в рамках 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Несмотря на дубль валлийца Гарета Бейла, королевский клуб не смог удержать преимущество и взял в этом матче лишь одно очко.

Хозяева начали угрожать воротам Кейлора Наваса с первых минут и уже в дебюте матча могли отрыть счёт. Так, на 13-й минуте Яго Аспас грамотно разобрался в штрафной, но переправил мяч в штангу. К слову, игрокам «Сельты» всё же удалось забить первыми в этом матче. На 33-й минуте выход один в один реализовал хавбек хозяев Даниэль Васс. Уже спустя три минуты «Реал» усилиями Гарета Бейла сначала сравнял счёт, а после и вовсе вышел вперёд.

Во второй половине встречи «Сельта» могла сравнивать счёт, когда на 72-й минуте вратарь гостей «привёз» пенальти в свои ворота, однако Навас сумел реабилитироваться и парировал удар Яго Аспаса. Уже спустя десять минут хозяева всё же поразили ворота соперника и сумели в итоге отнять у «сливочных» столь драгоценные для них очки.