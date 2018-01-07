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«Реал» уступил «Барселоне» полузащитника Коутиньо за 160 млн евро

Вчера, 19:28

Издание Mundo Deportivo сообщает о завершении полугодовалой истории «покупки» полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Цена вопроса достигала 200 млн евро от «Реала», и 160 млн от «Барселоны». Коутиньо выбрал каталонскую команду.

Завершились разбирательства между двумя клубами «Барселона» и «Реал». Дело в том, что эти два клуба хотели купить игрока. Удача выбрала каталонскую команду «Барселона». Трансфер бразильца обошелся в 160 млн евро.

Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен был заполучить Филиппе Коутиньо за более высокую цену в 200 млн евро. Однако по не озвученным причинам, футболист, ставший яблоком раздора, выбрал команду «Барселоны».


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