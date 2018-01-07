В сети высмеяли ледяную скульптуру Криштиану Роналду в Москве

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Пользователи социальных сетей по всему миру активно высмеивают ледяную скульптуру португальского нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленную в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Критики удивляются тому, как автор экспозиции мог настолько ошибиться с внешностью всемирно известного футболиста.

Фотографии неудачной статуи заполонили соцсети, вызвав там большой ажиотаж. Пользователи то и дело отпускают ироничные шутки в адрес неизвестного им скульптора, а поклонники Криштиану не скрывают своего негодования из-за подобного неуважения к кумиру миллионов. Снимки с фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» уже успели растиражировать ведущие западные масс-медиа, которые назвали скульптуру «странной». При этом, всё чаще статую в Москве всё чаще сравнивают с неудачным бюстом футболиста, установленном в аэропорту Мадейры.

Ранее мы писали, что объектом насмешек недавно стал и сам Роналду. Пользователи высмеяли его за «восковое» выражение лица.