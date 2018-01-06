23 болельщика были задержаны за побоище перед матчем "Севилья" – "Бетис"

Вчера, 19:33

Перед восемнадцатым туром произошла драка между 23 ярыми фанатами двух команд Испании: "Севильи" и "Бетиса", за что они были немедленно задержаны полицейскими.

Более двух десятков взбешенных болельщиков решили устроить массовую потасовку накануне 18 тура важного матча Испании. Матч состоится между "Севильей" и "Бетисом", по сведениям организации Ассошиэйтед Пресс.

Предварительно сообщается, что побоище было спланировано кем-то до того, как всё произошло. В результате всего произошедшего, были задержаны 23 фаната известных футбольных команд. На данный момент правоохранительные органы занимаются установлением всех причин и обстоятельств потасовки.

Стоит напомнить, что встреча между двумя названными выше командами пройдет в субботу на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", и начнется в 22:45 мск.