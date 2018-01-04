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Игрока "Ромы" наказали за шумное поведение штрафом в 100 тыс. евро

Вчера, 20:46

Раджа Наингголан, полузащитник итальянской команды "Рома", получит штраф 100 тыс. евро за непристойное поведение на момент празднования Нового года.

Как сообщают источники, он нецензурно выражался, был нетрезвым и вёл себя недопустимо. Такое неподобающее поведение обошлось футболисту в 100 тыс. евро.

Руководство клуба "Рома" решило наказать игрока: матч 20-го тура чемпионата Италии против "Атланты" состоится без Раджи.

Позднее футболист осознал свою неправоту и принёс свои извинения. Об этом стало известно от Corriere dello Sport.


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