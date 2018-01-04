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Тренер «Хоффенхайма» раскритиковал поведение людей перед Новым годом

Сегодня, 12:18

Главный тренер ФК «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн сильно раскритиковал поведение людей перед Новым годом. Он считает, что граждане становятся крайне неадекватными.

В своём интервью Нагельсманн рассказал, что в преддверии Нового года, люди становятся абсолютно неадекватными и всех охватывает массовое безумство. По его словам, сначала все считают себя «активистами», и призывают охранять природу. Но вскоре запускают в небо миллионы фейерверков, которые стоят огромные деньги и вредят той же окружающей среде. Он также привёл слова, когда люди стараются любыми способами и законами защищать животных, но ведь они же тоже не любят «ракеты».

Напомним, что сейчас Юлиану Нагельсманну 30 лет. Он стал тренером «Хоффенхайма» в 2016-м году. Таким образом, является самым молодым главой в немецкой Бундеслиге.


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