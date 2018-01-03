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Недоношенный сын футболиста Давида Сильвы борется за жизнь

Вчера, 19:40

У полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы родился недоношенный сын Матео, который борется за жизнь. Об этом футболист рассказал в социальной сети Twitter.

Давид Сильва написал сообщение в Twitter, в котором благодарит всех за любовь и теплые пожелания. Он выделяет своих партнеров, тренера и коллег, относившихся с пониманием к его ситуации. Также полузащитник рассказал, что у него преждевременно родился сын Матео и малыш каждый день при помощи врачей ведет борьбу за свою жизнь. Спортивное общество активно поддерживает талантливого игрока и выражает надежду, что все закончится в позитивном ключе.

В декабре месяце Давид Сильва не был замечен на нескольких матчах «Манчестер Сити». Тренер Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, что испанец отсутствует по личным обстоятельствам, не уточнив подробностей происходящего.


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