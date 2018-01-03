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Поклонская сделала признание в симпатиях к «Спартаку»

Вчера, 17:18

Наталья Поклонская, являющаяся думским депутатом, сделала признание о своих симпатиях к московскому «Спартаку». Это она сообщила, когда ей во время встречи со СМИ задавались блиц-вопросы.

Один из журналистов поинтересовался, какому клубу Поклонская отдаёт свои предпочтения: ЦСКА или же «Спартаку». Та, практически не задумавшись, сообщила, что спартаковским футболистам.

«Спартак» 22 раза брал чемпионство в национальном чемпионате. Кубок государства он завоёвывал 13 раз. У ЦСКА эти показатели 13 и 12, В то же время, армейский коллектив «брал» в 2005 году Кубок УЕФА. У спартаковцев подобного достижения пока нет.

В июле прошлого года Поклонская высказала свою благодарность «болелам» спартаковского клуба и «Локомотива». Это последовало после того, как они горячо поддержали её протест против «Матильды».

В своём ответе фанатам депутат сообщила о надежде на то, что лучшие для болельщиков РФ дни непременно будут впереди.


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