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Футболист из Ирландии выиграл в лотерею 1 млн евро

Сегодня, 13:38

Футболист из Ирландии Кевин О'Коннор, выступающий за английский футбольный клуб «Престон», выиграл в лотерею 1 миллион евро. Выигрышный билет спортсмен получил в качестве подарка на Рождество.

К 22-летнему футболисту на Рождество приехал дядя, подарив племяннику лотерейный билет. О'Коннор посмеялся со столь оригинального подарка, не восприняв его всерьез. К огромному собственному и дядиному удивлению спортсмен написал выигрышную комбинацию. Как итог, юный футболист стал богаче на 1 млн евро.

Отметим, Кевин О'Коннор выступает за клуб нижнего английского дивизиона «Престон» и молодежную сборную Ирландии. В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за клуб и 5 за национальную команду.


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