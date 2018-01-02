Игрок ФК "Ливерпуль" признал свою вину в избиении подруги

Вчера, 20:37

Игрок «Ливерпуля» Джон Флэнаган полностью признал свою вину в избиении подруги и готов понести за это ответственность. Окончательный приговор суд еще не вынес, это состоится 17 января.

В настоящее время защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган выпущен под залог со 2 января. Футболист на очередном судебном заседании по поводу нанесения телесных повреждений своей подружке полностью признался в неправомерном поступке. Судя из материалов дела, избиение произошло 22 декабря.

В итоге девушка получила травмы и вынуждена была обращаться к медикам для восстановления своего здоровья. Флэнагана арестовали, но после внесения залога, 2 января, он был выпущен на свободу. По материалам источника, футбольному защитнику «Ливерпуля» грозит тюремное заключение на срок шесть месяцев. Окончательный вердикт будет оглашен на финальном заседании суда, которое назначено на 17 января.