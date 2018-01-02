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Кокорин покоряет Интернет танцами в маске панды

Вчера, 17:19

Нападающий «Зенита» и сборной России по Футболу Кокорин покоряет интернет танцами. Дело в том, что Александр выложил видео в маске панды, где он танцует под «Desiigner».

Стало известно,что российский нападающий Александр Кокорин может построить успешную карьеру блогера или танцора. Дело в том, что к такому выводу пришли пользователи соцсетей, которыми продолжает распространяться видео футболиста.

С хэштегом «#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый», Кокорин решил рассказать Промесу, кто такой этот Кокорин. К слову, видео снято в Дубае, где нападающий находится на отдыхе.

Напомним, что Кокорин делит первое место рейтинга бомбардиров Российской премьер-лиги по футболу. Его соперниками являются Фёдор Смолов и Квинси Промес.


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