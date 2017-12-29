ФФУ лишила пожизненно права на игры 18 футболистов за матчи в ДНР

Вчера, 18:34

Группа из 18 футболистов, которые играли за ДНР, до конца жизни получила отстранение от участия в соревнованиях. Такое сообщение появилось на интернет-ресурсе ФФУ.

Представители пресс-службы Федерации футбола Украины уведомили о дисквалификации 18 футболистов пожизненно. Главной причиной такого радикального и жесткого решения стало участие этих игроков в соревнованиях за честь ДНР. Руководитель ФФУ Андрей Павелко сообщил открыто, что не будет посещать ЧМ-2018 в России.

Хотя ему там быть просто необходимо, но чиновник подчеркнул, что не сможет переступить через свои моральные устрои и ни под каким предлогом не будет присутствовать на игре. На сайте ФФУ указан полностью список из 18 футболистов, которые больше никогда не выйдут на большое игровое поле. Среди них оказались: Константин Золотарь, Никита Шмаков, Иван Иванов, Ярослав Махно, Владислав Мишин, Руслан Зинченко, Сергей Крохмаль, Влад Мишин и Роман Саетов, Андрей Кушнир и другие.