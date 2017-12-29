Футболист команды «Зенит» Леандро Паредес женился

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Аргентинский футболист Паредес сыграл свадьбу на своей родине в Буэнос-Айресе. Журналист Петер Коатес поделился фото с церемонии бракосочетания футболиста в своем Twitter.

Фотоотчет с мероприятия полузащитник санкт-петербургского Зенита также опубликовал на своей страничке в Instagram. На одном из фото он обнимает свою жену Камиллу, а на другой жених со своим коллегой, состоящим вместе с ним в числе игроков клуба «Зенит», Себастьяном Дриусси. Новоиспеченная семья выглядят очень счастливой.

«Я тысячу раз выбирал только тебя одну из всех и люблю тебя, моя любовь», - оставил комментарий под фото Паредес.

23-летний Паредес играет в составе «Зенит» с лета 2017 года и за текущий сезон на его счету уже три гола и две хорошие передачи в 19 матчах за команду из Санкт-Петербурга, до этого хавбек играл за футбольный клуб «Рома».