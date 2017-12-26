Подмосковье превратится в большой футбольный центр к ЧМ-2018

Вчера, 18:08

В сезон ЧМ-2018 Подмосковье может приобрести статус самого большого футбольного центра. Ведь в этот период сюда приедут множество фанатов этого вида спорта, а также участники турнира.

Подмосковье на период ЧМ-2018 полностью преобразится. Оно обретет статус наибольшего футбольного центра. Ведь в эти дни здесь можно будет увидеть международных футболистов, на стадионах и в спортзалах будут проходить тренировки самых известных футбольных команд. А про посещение футбольных фанатов со всех уголков мира вообще можно не говорить.

В период ЧМ-2018 в районах Подмосковья станет настолько оживленно от их присутствия, поэтому полиция Москвы будет работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать порядок на улицах региона. В настоящее время проходит серия массовых подготовок объектов в Московской области к предстоящему грандиозному событию – ЧМ-2018. Ведь все должно соответствовать определенным нормам Международной Федерации футбола.