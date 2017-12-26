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Фанат «Реала» из Румынии едва не сжег свой дом после поражения от «Барсы»

Сегодня, 09:03

Фанат мадридского «Реала», проживающий в румынском городе Арад, едва не сжег собственный дом после поражения любимой команды в домашнем матче против каталонской «Барселоны». Спасти неадекватного болельщика от верной гибели сумели соседи, вытащившие его из горящего здания в последний момент.

В 17-м туре чемпионата Испании по футболу встречались принципиальные соперники – мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Хозяева проиграли со счетом 0:3, подвергнувшись насмешкам со стороны некоторых игроков и поклонников «сине-гранатовых». Фанатам «сливочных» нелегко далось поражение, однако тяжелее всех его переживал 70-летний житель румынского города Арад. Обезумев от горечи неудачи любимой команды, мужчина поджег собственный дом, запершись внутри. На дым сбежались соседи пожилого поклонника футбола, сумевшие спасти его от смерти в последнее мгновение.

Первыми словами скандалиста стало признание о том, что он совершенно не жалеет о содеянном. Теперь румыну предстоит психиатрическая экспертиза.


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