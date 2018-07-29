Под Тверью скончался заслуженный тренер РФ по баскетболу

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Александру Калашникову стало плохо в ночь с 27 на 28 июля после длительной болезни.

Вся жизнь заслуженного тренера РФ по баскетболу была связана с женскими сборными в Тверской области. Александр Калашников был одним из первых выпускников факультета физического воспитания при Калининском пединституте. В конце 70-х годов тренер возглавил женскую баскетбольную сборную при спортклубе «Планета». Под руководством Калашникова спортсменки очень успешно выступали по всему СССР, занимая первые места.

В период с 1987 по 1992 года заслуженный тренер РФ по баскетболу был главой одного из сильнейших советских клубов и РФ «Уралмаш». После обучения у Александра Калашникова баскетболистки получали звания заслуженных мастеров спорта, выигрывали чемпионаты Европы и мира. Жительница Твери Марина Бурмистрова и вовсе стала чемпионкой Европы, Болгарии и России.

В период с 1992 по 2010 года Калашников развивал женский баскетбол в Твери. Именно благодаря усилиям тренера девушки из команды «Тверичанка» прошли путь от обычного студенческого клуба, до профессионалов, представляющих город в суперлиге Б на чемпионате РФ.

Заслуженный тренер РФ Калашников скончался на 77-м году жизни под Тверью в ночь с 27 на 28 июля у себя на даче. Мужчина пережил длительную болезнь и в один момент его состояние ухудшилось. Прощание с баскетбольным тренером пройдёт 31 июля в 10:00 у морга 4-й больницы.