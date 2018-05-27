«Голден Стэйт» громит «Хьюстон» и сравнивает счет в серии

Сегодня, 09:12

Разрыв в счёте в шестом матче составил почти 30 очков. Самым результативным игроком матча стал Клэй Томпсон, набравший 35 очков.

«Голден Стэйт» дома разгромил «Хьюстон» в шестом поединке полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной лиги (НБА). Тем самым команда сравнивает счёт и доводит его до результата 3-3. Больше всего на итоговый результат в составе «Голден Стэйт» повлиял защитник Клэй Томпсон, который набрал в сумме 35 очков. У хозяев чаще всего результативными действиями отличался Джеймс Харден, который заработал для своей команды 32 очка. Матч выдался достаточно напряжённым, ведь победа «Хьюстона» обеспечивала команде выход в финал. В первых двух четвертях доминировали гости: иногда отрыв достигал 17 очков. Переломный момент состоялся в середине третей четверти, когда «Голден Стэйт» перехватил инициативу и принялся наращивать преимущество.

Концовка поединка и вовсе прошла под диктовку хозяев. Заключительный период матча они выиграли со счётом 31:9. В итоге подопечные Стива Керра сумели добыть волевую победу. «Голден Стэйт» громит «Хьюстон» и оставляет вопрос определения финалиста НБА открытым.