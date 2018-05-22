Мама Стефана Карри посоветовала ему промыть рот мылом из-за ругательств

Сегодня, 17:03

Баскетболист на эмоциях сказал несколько ругательств прямо во время матча с «Хьюстоном».

Защитник баскетбольной команды «Голден Стэйт» сообщил, что из-за нецензурной брани на матче плэй-офф в финале его отругала собственная мама, посоветовав промыть рот с мылом и больше не произносить такие слова. Карри рассказал, что его мать отправила ему видеозапись, где она смотрит матч и перематывает его, так как не хочет слушать подобные слова от собственного сына. Баскетболист полностью согласился с мамой, подчеркнув, что ему и правда стоило бы поменьше ругаться.