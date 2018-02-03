В США школьник-баскетболист совершил феноменальный бросок

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Видеоролик на котором запечатлены последние секунды матча между двумя американскими школьными командами баскетболистов, стал за сутки одним из самых популярных в Сети. Ученик школы Иллинойса Блейк Питерс совершил феноменальный бросок через всю площадку, поставив победную точку в матче.

Действительно, не всякая команда Национальной баскетбольной ассоциации США может похвастаться таким умопомрачительным броском из-под своего кольца в кольцо соперника. Этот бросок можно назвать жестом отчаяния, ведь школьная команда из Иллинойса на последних секундах проигрывала сопернику два очка. Как тут не вспомнить знаменитый зачетный мяч на Олимпиаде в Мюнхене, о котором американцы предпочитают лишний раз не упоминать.

Как сообщает герой матча Питерс, ставший в одночасье мировой знаменитостью благодаря вирусному ролику, он сам был в шоке, когда увидел, что мяч, брошенный им в отчаянном порыве, беспрепятственно вошел в корзину на противоположной половине поля. Провинциальный Эванстон, стал известен миллионам жителям планеты, благодаря его молодому жителю, об этом заявил мэр города объявил городской праздник «День Блейка Питерса».