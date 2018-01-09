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Иван Ургант станет ведущим «Матча звезд» в «Юбилейном»

Сегодня, 11:21

Ведущим баскетбольного турнира «Матч звёзд», проведение которого намечено в Санкт-Петербурге на 17 февраля, станет Иван Ургант. Соответствующую информацию обнародовали представители Единой лиги ВТБ.

Организаторы сообщили, что в этом поединке со «Звёздами мира» силами померяются лучшие игроки лиги. Помимо прочего, программа включает в себя развлекательные мероприятия, конкурсы, игру при участии знаменитостей. Здесь же выступят артисты академического Театра балета Бориса Эйфмана. Как известно, годом ранее ведущим «Матча звёзд» также был Иван Ургант. Сам он своё назначение пока никак не прокомментировал.

Ранее мы писали, что шутка телеведущего про «ёлку-домогалку» возмутила соцсети. Пользователи раскритиковали Урганта за неуместный комментарий, отпущенный им в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.


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