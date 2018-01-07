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Ушел из жизни президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Бурчик

Вчера, 22:04

В Петербурге скончался президент Федерации баскетбола Петербурга Алексей Бурчик. Спортсмен также являлся советником губернатора Северной столицы.

О смерти Бурчика сообщили представители Федерации баскетбола Санкт-Петербурга. Советник губернатора скончался сегодня, 7 января. В момент смерти Бурчику было 65 лет. Причиной кончины стала болезнь, с которой он боролся в течение нескольких лет. Стоит напомнить, что болезненное состояние началось у Бурчика в 2017 году.

Тогда в июне президента Федерации баскетбола сбил автомобиль. ДТП произошло в центре Петербурга. От полученных травм спортсмен впал в кому. Поле этого Бурчик начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, что и привело к смерти. Алексей Бурчик известен в спортивных кругах благодаря своим заслугам. В 2000 году его удостоили награды как Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации.


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