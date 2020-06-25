WADA не согласно с лишением финансирования США из-за «лояльности» к атлетам РФ

Вчера, 15:37

Антидопинговое агентство уверено, на американских спортсменов распространяются правила, как и на остальных.

фото: meta-ratings

WADA отреагировало на предложение США о прекращении финансирования организации якобы за «лояльность» к атлетам РФ. Американское управление по контролю за наркотиками обратилось к Конгрессу с предложением прекратить выплаты Всемирному антидопинговому агентству.

Основной аргумент доклада — бюджетные средства США не нужно расходовать, на финансирование WADA, если оно не реформируется. Международная организация получила обвинение в «мягком» отношении к спортсменам РФ на фоне того, что Штаты платят на её содержание на 2,7 млн долларов больше других стран. Американское управление уверено, в руководстве WADA состоит мало представителей США, несопоставимое с суммой, которую страна уплачивает на содержание агентства.

WADA ответило, что агентством не должны управлять лишь богатые страны. Организация считает, в ней должны иметь представительство и самые бедные страны. Иначе, слово «международное» теряет смысл. Мировой спорт не получит пользы, когда бедные страны лишатся своих представителей в исполкоме WADA. Отчёт американской организации обращает внимание, что WADA имеет проблемы по допинг-скандалу российских спортсменов.

США продолжают думать, что руководят всем в мире единовластным решением. Эра проходит, спорт — это бизнес. Требуется соблюдать правила его ведения. WADA перестала поддерживать главного спонсора.