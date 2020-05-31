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Шанс взять пояс выпадет ему в июльском бое против Жозе Альдо.

Жозе Альдо после эпохального поражения за 13 секунд от Конора МакГрегора уже не так активно появляется на первых строчках таблоидов. Тем не менее, уход из спорта Генри Сехудо, действующего чемпиона, открыл главным претендентам на пояс шанс раскрутить карьеру. Таким образом Петр Ян может стать вторым российским чемпионом UFC – событие серьезной величины для отечественных единоборств.

Публика, правда, немного расстроилась. Ян уже зарекомендовал себя, как один из самых многообещающих бойцов своей весовой категории, потому все хотели видеть его против Генри Сехудо. С другой стороны, пояс может даться ему куда меньшим трудом, чем рассчитывали эксперты. Жозе Альдо уже не молод и далек от пика своей формы, потому с Яном ему придется действительно попотеть.

Стоит добавить, что Петр Ян к декабрю 2019 года имеет серию из шести побед подряд. Среди остальных участников дивизиона он выделяется, наверное, больше всех, ведь смог дать отпор двум бывшим претендентам на чемпионский пояс.