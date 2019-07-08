Фанаты сборной Аргентины не могут поверить: Месси отстранят за оскорбление федерации футбола

Сегодня, 10:19

Лионель Месси заявил, что его команда не смогла попасть в финал из-за коррумпированности КОНМЕБОЛ (конфедерация южноамериканского футбола). Теперь ему грозит дисквалификация за оскорбления и клевету.

Недовольство было высказано после окончания матча Аргентина-Чили, в котором страны боролись за третье место Кубка Америки. Аргентина обыграла сборную Чили, закончив игру 2-1 в свою пользу, однако на 37-й минуте арбитр удалил из игры капитанов обеих команд, назвав их поведение неспортивным. По окончанию игры Месси отказался выйти на поле для награждения и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Своими словами знаменитый нападающий нарушил пункты B, D и F устава КОНМЕБОЛ. При наиболее неудачном для Месси исходе, футболист будет отстранен от игры за сборную Аргентины на 2 года. Таким образом, он пропустит отборочный турнир к чемпионату мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Кроме того, Месси не удастся принять участие в Кубке Америки 2020.

Футболист не первый раз критикует работу федерации футбола. Так Месси обвинил арбитра в необъективности после поражения в игре Бразилия-Аргентина за выход в полуфинал Кубка Америки.

Это 5 бронза в истории сборной Аргентины. Всего команда 14 раз побеждала в Кубке Америки. Но в этом году за первенство будут бороться сборные Бразилии и Перу.