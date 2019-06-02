Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио из-за якобы «грязного» прыгуна

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Все старания Владимира Путина убедить мир в «чистоте» российских спортсменов могут обвенчаться провалом.

России в очередной раз грозят недопуском к Олимпийским играм, и снова могут отстранить всю сборную, которая собиралась стать участником Олимпиады-2020 в Токио.

На данный момент, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) расследует дело о нарушении прыгуном в высоту Данилы Лысенко антидопинговых правил. Предполагается что спортсмен замешан в сокрытии информации о местонахождении, пропуске тестов и предоставлении ложных данных. В ходе расследования Лысенко временно отстранён от соревнований до вынесения окончательного вердикта.

По версии следствия, Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) была осведомлена о возможном нарушении Лысенко, и просто способствовала нарушению. В связи с этим, из-за якобы «грязного» прыгуна у IAAF возникает возможность отстранить Россию от соревнований.

В РФ же заявляют, что уже применили все необходимые меры для совершенствования системы борьбы с допингом.