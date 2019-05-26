Жена Овечкина «разнесла» болельщиков за критику сборной России по хоккею

Сегодня, 22:14

Вскоре скандальный пост был удален.

Жена капитана Washington Capitals Анастасия Шубская приехала в Словакию, чтобы поддержать супруга в матче против Финляндии. К сожалению, проигрыш со счётом 1:0 в пользу финнов привёл к тому, что Россия в очередной раз «пролетает» мимо участия в финале ЧМ. Естественно, болельщики очень расстроились, что выразилось в критике сборной. В первую очередь, они пеняли на состав сборной, но досталось и самой Шубской.

В своём посте Instagram жена Александра Овечкина обрушилась на болельщиков, которые стали «всех обливать грязью», вместе поддержки любимой команды. Тем не менее, при беглом просмотре комментариев, особо негативной критики обнаружить не получилось, поэтому основной повод для поста оказался неясен. К сожалению, через некоторое время Шубская удалила пост, поэтому разобраться в ситуации будет крайне сложно.