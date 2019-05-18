Больно ему, а страдают фанаты. Андерсен Силва после очередного поражения намеревается продолжить спортивную карьеру

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Легенда MMA Андерсен Силва не хочет завершать спортивную карьеру и подводить фанатов, несмотря на череду поражений и травмы.

12 мая прошел бой между 44-летним Андерсеном Силвой и 28-летним Джаредом Каннониром, где легенда MMA потерпел очередное поражение от противника. На этот раз удар пришелся на ранее сломанную ногу, и теперь спортсмену придется долгое время реабилитироваться. Однако Силва заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру, несмотря на свой возраст и череду проигрышей.

Силва говорил, что хочет реванша с Каннонором, но болельщики не видят успехов и разочаровываются в нем говоря, что больно ему, а страдают фанаты. Дело в том, что несмотря на сокрушительные победы ранее, на спортсмене сейчас сказывается возраст. Молодые члены единоборств делают большие успехи, а Андерсен уже уступает по многим показателям, тем более дают о себе знать ранее полученные травмы.

Сейчас Силва взял перерыв и собирается посетить Китай, где будет проходить премьера его фильма. Это время спортсмен собирается провести с пользой, набраться сил и подлечить колено. После «тайм-аута» он планирует вернуться и отыграться, получив новые титулы. Но большинство тренеров и фанатов уверены, что это закат спортивной карьеры Силвы – пора дать дорогу молодым, которые уже побеждают легенду с оглушительной силой.