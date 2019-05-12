Нездоровый образ жизни: Емельяненко задержали за употребление спиртного в общественном месте.

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По предварительным данным, спортсмен попался не только на пьянстве, но и на дебоше.

В полиции подтвердили, что задержание имело место, но имя и фамилию задержанного лица не уточнили. Однако в распоряжении журналистов появились данные от источника в рядах правоохранителей, согласно которым в прискорбном инциденте с пьянством и дебошем обвинили знаменитого спортсмена, бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

По предварительным сведениям, Александр был задержан за употребление спиртного в общественном месте на улице Восточной города Москвы. Отмечается, что спортсмен распивал алкоголь и нарушал общественный порядок рядом с многоэтажным домом. Пресс-службы московского ГУМВД поведала, что задержанного препроводили в полицейский участок и составили на него административный протокол.

Есть сведения, что это не первый проступок на счету именитого бойца. Нездоровый образ жизни уже становился для него источником проблем. К примеру, в Кисловодске его лишили водительских прав на полтора года. Сообщается, что спортсмен водил автомобиль в пьяном виде. При попытке дорожной полиции его образумить, Александр начал возмущаться, и его арестовали на десять суток за неповиновение стражам правопорядка.