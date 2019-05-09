В Братиславу за победой. Утвердился состав российской сборной на чемпионат мира по хоккею

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10 мая в 17:15 МСК начнется ЧМ-2019, где хоккеисты сборной России откроют борьбу за чемпионство с Норвегией.

Ранее было известно, что сильнейшие игроки со всего мира попадут в сборную России, однако совсем недавно список окончательно утвердился и официально опубликован. В первом из четырех звеньев будут играть Григоренко – Малкин – Дадонов; Сергачев – Нестеров, Блажевский. Во втором: Овечкин – Кузнецов – Капризов; Орлов – Зайцев. В третье звено войдут следующие: Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов; Хафиззулин – Елесин. Четвертое будет выглядеть так: Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин; Киселевич – Зуб. Честь защищать ворота выпала Василевскому, Георгиеву и Сорокину.

Перед вылетом в Словакию сборная России провела тренировку, обговорив все нюансы. Под руководством главного тренера, Ильи Воробьева, участия в чемпионате примут 26 хоккеистов: 12 игроков представляют КХЛ, семь из ЦСКА, четыре из СКА, один из «Локомотива», 14 – НХЛ. Кроме этого, приход в сборную ожидают от защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова.

Спортивные эксперты, тренеры и сами игроки уверены, что этот чемпионат принесет им победу, а хоккеисты будут играть так, как не играли никогда. Молодые, сильные и опытные игроки должны приумножить победы и привезти домой золотые медали. Однако не стоит расслабляться и быть самоуверенными, считают болельщики. Уже через несколько дней сборная России покажет себя во всей красе.