Порки не будет: Кокорина и Мамаева готовят к освобождению из зала суда?

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Пропажа основного вещественного доказательства и старательное отбеливание репутации раскаивающихся мучеников Кокорина и Мамаева могут быть предпосылками к их скорому освобождению прямо из зала суда.

Кокорин и Мамаев прославились на всю Россию не только как высокооплачиваемые игроки двух крупных футбольных клубов, но и как фигуранты громкого уголовного дела. Впрочем, судебный процесс, который в народе был справедливо прозван «показательной поркой», в скором времени может закончиться для обвиняемых освобождением прямо из зала суда.

Футболисты, за которых так рьяно взялись следователи и обвинение, с лёгкой руки СМИ и адвокатов из «грозных преступников», заслуживающих самое строгое наказание, какими их активно рисовали в Сети после огласки событий, незаметно превратились в настоящих мучеников, чьё наказание несоизмеримо с преступлениями.

Спортсмены после заключения под стражу регулярно становится главными героями новостей. При этом, если Александр Кокорин всё больше выступает в амплуа мученика, страдающего сначала от обострившейся старой травмы, а после от «сильных ожогов» после физиотерапии, то его друг и коллега Павел Мамаев успешно завоёвывает любовь руководства Бутырского СИЗО, пропагандирует здоровый образ жизни среди заключённых и поднимает с колен тюремный футбол.

Стоит отметить, что на последнем судебном заседании адвокаты футболистов, вероятно, решили пойти ва-банк и поведали об истинной сущности своих подзащитных – неравнодушных и неконфликтных людях с широкой душой, благодаря которой воплощались мечты тяжелобольных детей, покупались квартиры для малоимущих семей и оказывалась посильная помощь всем нуждающимся.

Примечательно и то, что незадолго до вынесения приговора по делу футболистов, неожиданно обнаружилась пропажа основного вещественного доказательства по делу – стула, которым был избит чиновник Денис Пак. Как сообщает крупный телеграм-канал Mash теперь адвокаты настаивают на прекращении дела из-за отсутствия улик.

Приговор спортсменам Пресненский районный суд Москвы вынесет 8 мая, однако уже сейчас можно предположить, что футболистов, активно готовят к освобождению. Видимо, на этом и будет поставлена точка в скандальном деле, а их показательная порка так и не состоится.