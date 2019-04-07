Владимир Ефимов: Спартакиада заводов «Моспром» скоро начнется в Москве

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Власти Москвы наметили на май старт Спартакиады «Моспром». Она будет проходить по шести видам спорта (мини-футбол, стритбол, шахматы, волейбол, настольный теннис и легкая атлетика) для работников местной промышленности. В общей сложности в Спартакиаде примут участие около пяти тысяч работников из почти 90 предприятий. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Сообщается, что во всех шести видах спорта будут названы победители и призеры. Также будут вручены награды лучшим дружинам общекомандного зачета. С мая по сентябрь будут проходить отборочные туры, которые позволят выявить 24 лучшие команды по каждому виду спорта. На 21 сентября в СК «Лужники» запланировано проведение итогового этапа масштабных состязаний, церемоний чествования и закрытия. Проведение Спартакиады поспособствует популяризации спорта и ЗОЖ среди столичных промышленников, а также повышению престижа рабочих специальностей, — подчеркнул Владимир Ефимов.



