Двойные стандарты: Нурмагомедов из-за политики может потерять титул чемпиона

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Атлетическая комиссия штата Невада приняла слишком жёсткие меры к Хабибу Нурмагомедову.

29 января Атлетическая комиссия Невады, наконец, вынесла решение по поводу происшествия на UFC 229 и привела в замешательство многих спортсменов. Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев с возможностью сокращения этого срока до 6 месяцев, если он пройдёт курс по управлению гневом в штате Невада и оштрафовали на полмиллиона долларов. Конора МакГрегора отстранили на 6 месяцев и выписали штраф в десять раз меньше, чем у Хабиба. Боец смешанных боевых искусств Майкл Биспинг не раз критиковал, как сильно комиссия затянула этот процесс и высказался, что «наказание немного не справедливо по отношению к Хабибу». Сам Хабиб у себя в Twitter написал «Politics forever», делая намек на двойные стандарты. До окончательного решения некоторые спортсмены предполагали, что из-за политики Хабиб может потерять титул чемпиона.

Дана Уайт также высказался по этому поводу, и он считает, что решение суровое, но это нужно было сделать. В защиту Нурмагомедова встал и Стивен Сигал и сказал, что не осуждает россиянина и сделал бы также если бы кто-то плохо отзывался о его отце, матери, религии или стране. Ещё одно мнение в сторону Хабиба высказал журналист ESPN Ариэль Хельвани: «Я считаю, что Конор Макгрегор заслуживал 4-месячного отстранения и штраф в 50 тысяч долларов, а Хабиба отстранили бы на 6 месяцев, оштрафовали на 100 тысяч долларов и никаких дополнительных условий». Учитывая высказывания всех людей, большинство фанатов бойца сделали вывод, что решение было принято исключительно из политических соображения и наказание стало таким строгим всего лишь потому, что Хабиб Нурмагомедов является российским спортсменом.