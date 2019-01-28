Специалисты показали абсурдность употребления допинга в России и США

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Разговоры о допинге в мире среди спортсменов всегда были и есть на слуху, осталось разобраться, где правда, а где вымысел.

Недавно в прямом эфире в Instagram 13-летняя российская фигуристки Анастасии Шабатова поделилась с подписчиками секретами стабильных выступлений. Она сказала, что для этого нужно выпить много допинга. Видео попало в руки Российскому антидопинговому агентству. Сейчас девушку ждут проверки и не известно, как будет протекать её дальнейшая карьера.

Как позже выяснилось, Шабатова просто пошутила и не думала, что всё это воспримут так серьёзно. А вот как обернётся юмор спортсменки, сказанный накануне Чемпионата Европы по фигурному катанию для российских спортсменов, которые и так последние годы необоснованно находятся под пристальным вниманием экспертов, пока не ясно.

Специалисты решили выяснить, есть ли проблемы с допингом в других странах. И почему одних могут словить, а другие как ни в чём не бывало, продолжают употреблять его.

Оказалось что в странах, где сильно развита спортивная медицина, специалисты могут выпустить новое лекарство со свойствами допинга, которого нет в списке запрещённых. И что самое интересное - по эффективности они будут гораздо сильнее допингов.

Выходит весьма абсурдная ситуация, страна может легально использовать допинг, потому что его нет в списке запрещённых. Например в Германии и США такая медицина прекрасно развита, получается, что спортсменам России и других стран, приходится соревноваться с теми, кто употребляет допинг официально.

И конечно логично, что США продвигает свои интересы, и предлагает внести в список запрещённых препаратов, те что употребляют спортсмены других стран, а убрать те, что употребляют американцы.