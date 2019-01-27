Хочет снова стать для россиян героем: Евгения Медведева вернётся в Россию только в случае победы на чемпионате-аналитики

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Фигуристка стала едва не предателем после поездки на Олимпиаду в Корею. Девушка хочет вернуться, но в качестве героя, а не изгоя. Стать гордостью россиян Женя сможет уже в марте. Но в любом случае ей всегда рады в Японии.

Сейчас российская фигуристка Евгения Медведева живёт в Канаде, тренируясь с известным на весь мир специалистом Брайаном Орсером. В своём недавнем интервью спортсменка рассказала, мол в будущем планирует жить в России несмотря ни на что. Ради работы Медведева готова жить в другой стране пару лет, но она не сомневается, что в будущем всё же вернётся домой.

Спортсменка уехала из России уже больше полугода назад, за что она неоднократно подвергалась критике со стороны поклонников и спортивных чиновников. Считается, что это значительно повлияло на карьеру Медведевой. Специалисты в фигурном катании уверены, что не смотря на слова Евгении о возвращении в Россию, просто так произойти это не может.

Эксперты заявляют, мол Медведева, как и любой другой человек, постоянно выигрывать не могла. Девушка понимала это, поэтому не только сменила тренера, но и начала всё больше и больше склоняться к другому государству – Японии. Всё дело в том, что в России, только проиграв, Евгения сразу же стала практически предателем. После неудачных выступлений в сторону фигуристки посыпалась масса критики. В это же время, в Японии её любят несмотря ни на что.

Специалисты уверены, что Медведева не выдержала давления после поездки на Олимпиаду в Корею, когда вся Россия кричала: «Дай золото! Не подкачай! Завоюй! Прыгни!», - а когда этого не произошло, девушку раскритиковали.

По словам экспертов, Евгения действительно хочет вернуться в Россию, но только в качестве героя, а не изгоя. Приедет обратно она только с победой, когда вновь будет национальным достоянием и перестанет слышать в свой адрес критику с упрёками из-за малейшей оплошности. Она снова хочет стать для россиян героем.

Отличным шансом на возвращение Медведевой станет чемпионат мира в японской Сайтаме. Тренер фигуристки Орсер уже отметил, что Евгения готова, если ей поступит соответствующее предложение. Спортсменка была бы рада снова постараться показать своё мастерство. Возможно, она вернётся только в случае победы на данном чемпионате.

Если Медведеву действительно пригласят выступать 18-24 марта, то это станет для неё большим шансом вернуть своё имя и репутацию в глазах россиян. Если же девушку не пригласят на чемпионат, или выступление будет провальным, то надееться на её скорое возвращение в страну аналитики не советуют.