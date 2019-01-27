«Встречай беззаботную жизнь Навки и Кабаевой»: Проигравшую Алину Загитову может ждать будущее алкоголички и жены чиновника

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Загитова выросла и её «женские прелести» больше не дают делать высокие эффектные прыжки. Звезда всех бабушек России скоро переберётся на федеральные каналы – платят больше, и готовиться не нужно. Хрупкая девичья психика Алины просто не выдержит постоянных проигрышей.

На чемпионате Европы по фигурному катанию Алина Загитова выиграла короткую программу, но уже в произвольной допустила целый ряд фатальных ошибок. В итоге, за первое малое выступление она получила золото, но в итоге была награждена серебром.

То, что сейчас происходит с чемпионкой Олимпиады Загитовой – очень страшное для многих специалистов в фигурном катании зрелище. Юная чемпионка уже достигла главной цели в жизни, но при этом, она продолжает неудачно штурмовать вершины фигурного катания.

Действительно, с возрастом Загитова начала превращаться всё больше и больше в женщину. Её вес вырос, и женские прелести буквально тянут ко льду, не давая делать эффектные прыжки. На этом фоне есть молодые девочки, которые не только рвутся на Олимп, но и в силу возраста могут исполнять более зрелищные высокие прыжки.

Этот момент, считают эксперты, и становится ключевым в карьерах многих фигуристок. С выигрышем Олимпиады и после нескольких неудач многие спортсменки меняют приоритеты. Для них становятся важны не коньки, а семья, кастрюли и готовка. Некоторые рвутся в шоу-бизнес, становясь актрисами десятого плана. В худшем случае на смену приходит алкоголь и наркотики, как в судьбе Оксаны Баюл, чемпионке 1994 года.

Как бы то ни было, но в современной России Алину Загитову может ждать не только будущее алкоголички, уверены аналитики. Ей может повезти, и она получит жизнь жены чиновника. Звезде всех бабушек и девочек-подростков России уже давно кричат, мол встречай беззаботную жизнь Навки и Кабаевой. Ожидаемо, что уже вскоре лицо Загитовой начнёт активно появляться на всех федеральных каналах – и платят больше, и готовиться не нужно.

Конечно же всему виной хрупкая психика девочек юного спорта. Они выигрывают золото на Олимпиаде, а затем не знают, что делать со своей жизнью. Так же Кабаева экспериментировала в шоу-бизнесе, после чего ушла в политику, а Навка вышла замуж за Пескова и занимается художественными постановками на льду.

В это же время главной «сопернице» Загитовой, по крайней мере на льду, Евгении Медведевой удалось отсрочить этот переломный момент. Эксперты уверены, что девушка немного старше, и ей удалось пережить давление. После ряда проигрышей ей всё ещё есть, что покорять и доказывать.

Как бы то ни было, и Загитова, и Медведева в спорте ещё остаются. Девушки умеют удивлять, поэтому ждать от них всё ещё можно самых неожиданных побед.