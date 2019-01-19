Николай Валуев мог мстить Плющенко за едва не разрушенную карьеру

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После приглашения Валуева на «Звёзды на льду» у боксёра могла появиться сильная травма колена. Николай был не только вынужден уйти из спорта, но и начал очень резко критиковать Евгения, особенно после Олимпиады в Сочи.

На Олимпийских играх в Сочи фигурист Евгений Плющенко снялся с короткой программы одиночного катания. Виной всему травма спины, которая обострилась из-за неудачного прыжка во время разминки. Сам Евгений указывал, мол почувствовал сильнейшую боль, поэтому и отказался.

За Плющенко болели тысячи россиян, поэтому его отказ от выступления стал шоком для всех. Поддержать фигуриста решили звёзды шоу-бизнеса и спортсмены, однако были и те, кто раскритиковал Евгения. Среди них был бывший чемпион мира по боксу в одной из федераций Николай Валуев. Он заявил, мол ему намного больше импонирует самооценка и выдержка Юлии Липницкой после неудачного выступления, нежели оправдания Плющенко. Затем боксёр призвал не осуждать Плющенко, только он сам знает о своих силах и возможностях на выступления. Валуеву также пришлось оправдываться после резкой критики, мол сам не понаслышке знает о травмах.

Стоит отметить, что Валуев и Плющенко до скандальной Олимпиады были в довольно хороших отношениях, которые потом разрушились. Затем, Евгений обиделся на боксёра, увидев в его словах и позиции элемент предательства. Фигурист решил, что Госдума «баламутит мозг», указывая на депутатскую работу Николая.

Ранее в интервью Валуев показывал уровень дружбы с Плющенко. Однажды, Евгений даже пригласил Николая сниматься в «Звёздах на льду», но боксёр отказался из-за своего веса в 147 килограммов. Он боялся упасть, получить травму и навсегда попрощаться с боксом. В итоге, с боксом Валуев всё же попрощался. Кстати, согласно слухам виной стала травма колена, которую, впрочем, боксёр отрицает.

Возможно, Валуев своими словами мог мстить Плющенко за едва не разрушенную ранее карьеру, ведь отказ участвовать в «Звёздах на льду» значительно повлиял на популярность Николая. Кроме того, именно тогда впервые заговорили о травме колена. Валуев вернуться теперь не может, отдавая себе отчёт о спортивной форме и здоровье. Он решил себя не обманывать, дать дорогу молодым и стать депутатом.

Как бы то ни было, именно после приглашения Плющенко и сильной травмы колена, Николай больше не может заниматься профессиональным спортом. Незадолго после этого он начал сильно критиковать Евгения.