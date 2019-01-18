В рекламе японской игры снялись Загитова и Медведева

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В 2018 году фигуристки вступили в борьбу между собой. Именно на этом решили сыграть авторы японской игры по мотивам популярного аниме «Девочка-волшебница Мадока Магика».

В съемках рекламного ролика японской игры приняли участие Олимпийские чемпионки 2018 Евгения Медведева и Алина Загитова. Рекламное видео уже появилось в сети и набирает популярность.

В образе героинь из этого аниме и игры по ее мотивам и предстали спортсменки. Алина примерила на себя роль Мадоки Канамэ, а Евгения – Хомуры Акэми. В видео отсутствует какое-либо проявление магии, кроме спортивного волшебства фигурного катания.

Выбор рекламщиков пал именно на этих спортсменок из-за того, что они популярны в Японии, в особенности после Олимпийских игр. Также они известны своим интересом к восточной поп-культуре Японии и Корее. У Алины Загитовой есть собака редкой породы акита-ану, которую зовут Масару (в переводе означает «победа»), а Евгения Медведева приняла участие в шоу на канале MTV, посвященном K-POP. Также фигуристка в свое время выступала в образе «Сейлор Мун», чем также покорила японскую публику.