«Я еще не видел решения о дисквалификации, приму решение после ознакомления» - Зубков

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Александр Зубков не подал аппеляцию на решение о своей дисквалификации на два года. Более того, он все еще не ознакомился с этими документами.

По словам спортсмена, решение о том, подавать аппеляцию или нет, он примет вместе со своим юристом, после того, как подробно изучит вынесенное решение Международной федерации.

Александр Зубков с июля 2018 года является президентом Федерации бобслея и скелетона России. 15 января этого года стало известно о его дисквалификации до конца 2020 года. Такое решение принято IBSF - Международной федерацией бобслея. Согласно документу, срок дисквалификации начался с 19 декабря 2018 года и продлится, соответственно, до декабря 2020 года. Причина отстранения - нарушение антидопингового закона во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Дисквалификация подразумевает невозможность заниматься спортивной и административной деятельностью, связанных с бобслеем и скелетоном. Таким образом, это отстранение напрямую затронет текущую деятельность спортсмена, полностью затормозив ее.

Немногим ранее IBSF аннулировала результаты Сочинской олимпиады Зубкова, Касьянова, Кузина и Пушкарева, а также вынесла им пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. После рассмотрения аппеляции спортсменов, CAS отменил пожизненную дисквалификацию, заменив ее на отстранение только от одних Олимпийских игр, прошедших в 2018 году в Корее. Зубков обжаловал и это решение, подав аппеляцию в Мосгорсуд, который отказал принимать решение CAS на территории Российской Федерации. Таким образом, Зубков сохранил титул олимпийского чемпиона на территории своей страны.