Несуществующим тренерам в Самаре заплатили 67 млн рублей

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Всего же, по данным областной счетной палаты, в самарском «Центре спортивной подготовки» выявлены нарушения на сумму 306 млн рублей.

Махинации включают в себя завышение закупочных цен, выплаты несуществующим сотрудникам, неправомерное предоставление субсидий. Так, 67 млн рублей было заплачено несуществующим тренерам.

Счетная палата проверяла работу спортивного центра в Самаре, где осуществляется спортивная подготовка сборных команд области, за последние три года. В результате практически вся деятельность учреждения оказалась незаконной. Так, неэффективно потраченными объявлены средства в сумме 98 млн руб. Кроме того, различные нарушения и недостатки были обнаружены в расходовании еще 208 млн руб.

Зарплатный фонд в сумме 67 млн. руб., предназначенный для оплаты новых вакансий, был выплачен в качестве заработной платы существующим сотрудникам. Из бюджета «Центром спортивной подготовки» незаконно были получены 27 млн руб. сверх полагающегося объема финансирования.

После публикации Счетной палатой Самарской области данных о нарушениях в спортивном центре, областное министерство спорта должно было как-то прокомментировать ситуацию.

Министерство заявило, что прошлая комплексная проверка, которую Счетная палата проводила 21 ноября 2018 года, выявила различные нарушения. Минспорта предоставило всю необходимую документацию и якобы предприняло меры по устранению нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Центра. Работа по устранению, в соответствии с заявлением министерства, продолжается по нынешнее время.

Кроме того, министерство возражает против признания неэффективными тратами суммы в 306 млн руб. Чиновники утверждают, что все выплаты производились законно, нецелевого использования средств не было.