«Дальше бла-бла будем?»: Фуркад просто завидует Логинову

Сегодня, 21:59

Кто в большом спорте не на допинге – спросите у дураков. Вопрос в новейших методах. Для этого в СССР существовал целый огромный институт спортивной медицины.

На протяжении последних сезонов безусловным лидером биатлона был Мартен Фуркад. Бил вся, всех, всегда и легко. И тут стоп в лице российского биатлониста. Ответ прост – он просто завидует Логинову. И откуда злости-то столько. Выйди и честно победи.

Да, у Логинова зафиксировали применение допинга. И то – не с первого раза, а лишь со второго, что само по себе не может не вызывать определённые подозрения.

Однако, Саша после двух лет дисквалификации вернулся. Да ещё как. Медали на нынешнем Кубке Мира рубит одну за другой. Он уже сказал, что его цель – «сделать» Фуркада. Тарье Бё станет следующей целью.

Со своей задачей он пока справляется. У Фуркада вообще ничего, кроме злости, да ещё надоевших предположений, что русские опять на допинге. Не стоит обращать на это внимание. Нужно их просто «гасить». Внимание всегда будет у победителей, а не у лузеров, пусть и бывших когда-то «великими». Подтверждать надо.

Только не так, как француз сделал в смешанной эстафете в Хохфильцине. Он просто наступил россиянину на лыжу. Но и это не помешало тому добежать до бронзы.

Из последнего. В Оберхове Логинов взял золото в спринте. Фуркад был «комфортно» седьмым. В догонялке он превзошёл Сашу, забравшись на четвёртое место с тремя промахами. Логинов допустил четыре и стал пятым с разницей в 10 секунд. Ну что, Мартен, дальше бла-бла будем?